Новый лидер Венгрии пошел по пути Орбана в отношениях с Украиной: Bloomberg об ультиматуме Мадьяра

Петер Мадяр / © Associated Press

Будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр, вероятно, пойдешь по пути своего предшественника и соперника Виктора Орбана в политике в отношении Украины и требований к нашему государству.

Об этом пишет Bloomberg.

По информации источников, Петер Мадьяр хочет видеть больше прав для меньшинства своей страны в Украине, прежде чем одобрить официальные переговоры Киева о вступлении в Европейский Союз.

Этот вопрос возник во время встречи между Мадьяром и президентом Европейского совета Антонио Костой в Брюсселе. ЕС оказывает давление на Мадьяра, чтобы тот отказался от сопротивления официальному началу переговоров о членстве с Украиной, сообщили источники Bloomberg на условиях анонимности.

Мадьяр выдвинул условия, которые в основном перекликаются с перечнем из 11 требований, которые в 2024 году Киеву представил его предшественник Виктор Орбан, касающийся прав венгерского меньшинства в Украине и доступа к образованию на венгерском языке.

Жесткая позиция нового венгерского лидера, вероятно, разочарует чиновников в Киеве и Брюсселе, которые надеялись, что уход Орбана придаст импульс заявке Украины о членстве, особенно когда речь идет об официальном открытии переговоров по нескольким политическим документам, где страна выполнила необходимые критерии.

Орбан блокировал этот процесс, утверждая, что права венгерского меньшинства в Украине нуждаются в усилении. Киев заявил, что готов выполнить указанные условия, и неоднократно заявлял, что права венгерского меньшинства в стране защищены.

Ранее на этой неделе Мадьяр заявил, что хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в июне, чтобы обсудить этот вопрос, и ультимативно добавил, что встреча должна быть проведена в Берегово в Закарпатье, где крупнейшее венгерское меньшинство.

«Пора для Украины положить конец ограничениям, которые действовали более десяти лет», — написал Мадьяр на X. Он сказал, что проживающие там этнические венгры должны «восстановить все свои культурные, языковые, административные права и права на высшее образование, чтобы они могли вновь стать равноправными и уважаемыми гражданами Украины».

Нет реальной проблемы

В четверг Зеленский заявил Bloomberg News, что проведет двустороннюю встречу с Мадьяром или встретится с ним «в другом формате». Он также попытался приуменьшить любые потенциальные сложные моменты в отношениях с Венгрией, заявив, что Киев их решает.

«Мы работаем над всеми вопросами, касающимися нашего венгерского меньшинства», — сказал Зеленский в телефонном интервью. «Они наши граждане, как и все остальные».

«Может быть, еще не все решено. Но, честно говоря, здесь нет никакой реальной проблемы», — сказал президент.

Хотя Мадьяр, который примет присягу в начале следующего месяца, пообещал восстановить верховенство права в Венгрии и вернуть свою страну в европейский круг, он разделяет позицию Орбана, что Будапешт несет ответственность за этнических венгров в соседних странах. Его позиция уже вызвала трение с другим соседом и членом ЕС — Словакией.

Ранее в Офисе президента прокомментировали инициативу Петера Мадьяра по встрече с Владимиром Зеленским в Закарпатье.

