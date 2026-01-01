Новый мэр Нью-Йорка впервые принял присягу на Коране

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани / © Associated Press

В новогоднюю ночь избран мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани официально вступил в должность.

Об этом пишут CNN и The New York Times.

Вступая в должность мэра Нью-Йорка, он принял присягу на Коране. Таким образом, Мамдани стал первым мусульманином, возглавившим американский мегаполис, и первым мэром Нью-Йорка, который использовал Коран для принесения присяги.

Мэр Зохран Мамдани представляет широкий спектр демографических групп, которых Нью-Йорк раньше не видел в высшем руководстве: выходцы из Южной Азии, миллениалы, мусульмане.

Для сотен тысяч мусульманских жителей, гордящихся тем, что один из них стал мэром, его инаугурация стала еще одним значительным событием. Во время церемонии принесения присяги он положил руку на Коран. Для присяги были использованы два экземпляра Корана. Один из них принадлежал деду нового мэра, другой был предоставлен Нью-Йоркской публичной библиотекой из коллекции писателя Артуро Шомбурга. Позже на публичной церемонии у здания мэрии Мамдани планирует использовать третий экземпляр — семейную реликвию своих бабушки и дедушки.

Жена мэра Нью-Йорка Защита Мамдани, держит два Корана, один из публичной библиотеки, а другой — от своей семьи / © Associated Press

Хотя церемония не требует обязательного религиозного текста, его предшественники приносили клятву Библии.

Мамдани, 34-летний иммигрант из Уганды, вошел в историю как первый мусульманский мэр города и самый младший мэр, занявший эту высокую должность за более чем столетие.

Он привлек внимание мира и ошеломил политический истеблишмент своей победой на праймериз Демократической партии прошлым летом, проводя кампанию, сосредоточенную на доступности: пообещал создать универсальную программу по уходу за детьми, заморозить арендную плату для примерно двух миллионов арендаторов со стабилизированной арендной платой.

Напомним, что на первых по возвращении Трампа на крупных выборах в США победили демократы, обеспечив себе успех в Нью-Йорке, Виргинии и Нью-Джерси. Это стало первым избирательным поражением республиканцев и лично Трампа ровно через год после его второго возвращения в Белый дом.