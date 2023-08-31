Новый министр обороны Британии отметился сообщением об Украине и Путине

В первом же сообщении после назначения на должность чиновник пообещал дальнейшую поддержку Вооруженным силам Украины.

Новый глава министерства обороны Великобритании Грант Шеппс, который в четверг, 31 августа, занял эту должность, сделал первое сообщение в соцсетях и сразу вспомнил об Украине и агрессии Путина.

В своем сообщении в соцсети Х (ранее известной как Twitter) чиновник пообещал дальнейшую поддержку Вооруженным силам Украины.

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"Я с нетерпением жду сотрудничества с отважными мужчинами и женщинами наших Вооруженных сил, которые защищают безопасность нашей страны. И продолжения поддержки Великобританией Украины в ее борьбе против варварского вторжения Путина", — написал Грант Шеппс.

Напомним, Гранта Шеппс был назначен министром обороны Великобритании после того, как Бен Уоллес официально подал заявление об отставке.

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