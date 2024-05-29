Новый министр обороны РФ Белоусов обречен на поражение: в The Hill объяснили почему

Недавние перестановки в правительстве российского диктатора Владимира Путина часто вызывали противоречивые оценки, но существует мнение, что назначение Андрея Белоусова на должность министра обороны РФ является преимуществом для кремлевского режима.

Новоназначенный глава российского Минобороны Андрей Белоусов, вероятнее всего, терпит неудачу. Его предназначение является не столько гениальным решением Путина, сколько еще одним свидетельством некомпетентности российского лидера.

Об этом пишет издание The Hill.

Сам Белоусов окончил экономический факультет Московского государственного университета в 1981 году. Конец 1970-х и начало 1980-х годов были периодом "высокого брежневизма" — того, что Михаил Горбачев позже назвал "эпохой застоя".

Хотя СССР достигал успехов в точных науках, советская экономика, как и советская история и правоведение, не были теоретически управляемыми дисциплинами, практикуемыми на Западе. Возможно, поэтому либеральный российский оппозиционный экономист Владимир Милов говорит, что Белоусов — хороший математик, но плохой экономист.

Неудивительно, что Белоусов, очевидно, сторонник дирижизма — модели экономического развития, согласно которой государство, а не свободный рынок, играет решающую роль в принятии решений по инвестициям, производству и потреблению. Дирижизм отвечает предпочтениям Путина и может помочь милитаризовать российскую экономику, но возникает вопрос: "Какой будет цена для обычных россиян?".

"В любом случае, Белоусов не сможет избавить вооруженные силы от коррупции", — пишет автор материала Александр Дж. Мотыль.

Кроме того, тот факт, что у Белоусова совсем мало опыта работы с бюрократией в целом и с ее худшим воплощением — российской бюрократией в частности, также играет ему не на руку.

"Решение Путина о повышении Белоусова — это не просто ошибка; оно имеет все признаки еще одной из его многочисленных стратегических ошибок. Россия втянута в войну, которую она не сможет выиграть в ближайшее время, если вообще сможет, и которая стоит стране огромного числа погибших и раненых", — пишет The Hill.

Отмечается, что последнее, что нужно российским вооруженным силам, — хаос в институтах, ответственных за принятие решений по ведению войны. Конечно, это именно то, в чем хочет и нуждается Украина.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, что основной целью Путина было устранение потенциального сговора генералов, за которым мог стоять Шойгу вместе с бывшим секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым. Именно поэтому он заменил Шойгу в должности Белоусовым.

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