Новый министр обороны Великобритании сделал важное заявление о поддержке Украины

Дэн Джарвис о поддержке Украины / © Getty Images

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Новоназначенный министр обороны Великобритании Дэн Джарвис перед встречей министров обороны НАТО и заседанием «Рамштайна» заявил, что поддержка Украины является ключевым приоритетом в работе с союзниками НАТО.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Поддержка Украины является ключевым приоритетом НАТО: заявление министра обороны Великобритании

Новоназначенный министр обороны Великобритании Дэн Джарвис заявил, что обеспечение поддержки Украины станет главным направлением его работы при взаимодействии с союзниками Североатлантического альянса.

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Соответствующее заявление чиновник сделал накануне встречи министров обороны стран НАТО и очередного заседания Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн».

Дэн Джарвис особо отметил важность непосредственного участия президента Украины Владимира Зеленского в этих мероприятиях.

«Мы все удостоены присутствием здесь президента Зеленского. Это хорошая возможность убедиться, что делаем все возможное, чтобы поддержать Украину в борьбе против варварского вторжения Путина», — сказал Джарвис.

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Напомним, что 11 июня министр обороны Великобритании Джон Хили объявил о своей отставке, опубликовав официальное заявление на платформе X. Главной причиной такого решения стали разногласия с премьер-министром Киром Стармером по финансированию оборонного сектора.

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Хили обвинил правительство в неспособности обеспечить надлежащее финансирование для противодействия растущим угрозам. По словам экс-министра, утвержденная Совместная Стратегия обороны (SDR) и новый план инвестиций потребовали дополнительных финансовых решений для трансформации Вооруженных сил.

Однако Стармер решил объявить план без ожидаемого увеличения бюджета армии. Хили подчеркнул, что Великобритания должна установить цель в 3% ВВП на оборону до 2030 года, учитывая угрозу РФ и аналогичные действия стран-союзников.

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