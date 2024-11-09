Эксперты разоблачили двойные стандарты Кремля по "новому мировому порядку", который на днях анонсировал Владимир Путин. Риторика российского лидера противоречит реальным действиям Москвы на международной арене.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Путин представил концепцию "нового мирового порядка", которая якобы базируется на принципах открытости, равенства и справедливости между государствами. Он также отмечает отказ от военных блоков и учет интересов всех стран при принятии глобальных решений.

Однако аналитики указывают на поразительный контраст между заявлениями Путина и реальными действиями Кремля. Россия активно пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове и Грузии, укрепляет союз с антизападными государствами, такими, как Северная Корея, Китай и Иран, а также ведет агрессивную войну против Украины.

По мнению экспертов, за этой риторикой Кремль пытается скрыть свои истинные намерения – подрыв прозападных правительств и расширение влияния на международной арене. В то же время, Россия работает над усилением БРИКС и созданием альтернативной НАТО "новой евразийской архитектуры безопасности".

Аналитики подчеркивают, что такое поведение Кремля является типичной попыткой замаскировать агрессивную внешнюю политику лозунгами о мире и сотрудничестве.

Напомним, в отчете американского Института изучения войны (ISW) также говорится, что президент России Владимир Путин пытается сформировать внешнюю политику новоизбранного президента США Дональда Трампа и добиться очередной перезагрузки российско-американских отношений на российских условиях.

Читайте также: