Новый "мощный" союзник РФ: Путин проведет телефонный разговор с президентом Эритреи

Эритрея считается одной из беднейших стран мира.

В среду, 31 мая, российский президент Владимир Путин проведет телефонный разговор с президентом Эритреи Исайясом Афеверки. Интересно, что он занимает пост президента с 1993 года.

Об этом сообщают российские ОМП.

Также читайте Зеленский и Путин приедут в Турцию в субботу — СМИ

"Путин в среду проведет переговоры с президентом Эритреи. Также обсудит с правительством трансформацию делового климата", – говорится в сообщении.

Следует добавить, что Эритрея – это небольшая африканская страна, расположенная в восточной части континента, на берегу Красного моря. Она считается одной из самых бедных стран в мире. Численность населения составляет — 6 млн человек. В древности страна была одной из самых богатых. Она торговала такими ценностями как: золото, специи, слоновая кость, черная древесина и рабы

Заметим, что Эритрея – одна из немногих стран, поддерживающих Россию и ее агрессивную войну. Она периодически голосует за декларации на разных международных площадках.

Читайте также: