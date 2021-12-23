Новый опасный тренд: 10-летняя девочка умерла от удушья, пытаясь записать видео для TikTok

Врачи предупреждают, что имитируя удушье, возможно повреждение мозга и даже смерть.

В популярном TikTok распространяется новый опасный челлендж, который предполагает, что пользователи записывают, как они задерживают дыхание, пока не теряют сознание. Пытаясь повторить это, в США скончалась 10-летняя девочка.

Об этом пишет The Mirror.

Отмечается, что 10-летняя Найла Андерсон потеряла сознание у спальни своего дома в Честере, штат Пенсильвания, в минувшее воскресенье. По данным WPVI, девочка якобы испытала опасный челлендж, заставляющий участников задерживать дыхание, пока они не потеряют сознание от нехватки кислорода.

Родители быстро отвезли ее в местную больницу, где медики констатировали смерть. Теперь ее мама Тавейнна Андерсон призывает других родителей проверить телефоны своих детей, поскольку "никогда не знаешь, что можно найти".

"Она была всем. Она была счастливым ребенком. Это боль, которая не исчезнет. Это у меня в горле. Мне так больно", — говорит женщина.

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Кроме того, в июне в штате Оклахома также скончался 12-летний ребенок, якобы записывая видео. Еще в марте мальчик из Колорадо Джошуа Хейлиессус был найден без сознания в ванне своего дома после того, как прошел челлендж. К сожалению, через три недели он скончался в больнице.

А в январе 10-летнюю итальянскую девочку нашла мертвой в ванной, рядом была ее младшая сестра с телефоном рядом. Считалось, что ребенок тоже попробовал вирусный тренд.

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Эксперты предупреждают о рисках, связанных с тенденцией. Речь идет о обмороках, судорогах, повреждениях мозга и даже смерти.

"Дети вводятся в неконтролируемую среду. Это очень рискованно. Выполняя задачи, они имитируют удушье. Они останавливают движение грудной мышцы, останавливающей работу грудной клетки, и вы не можете доставить кислород в мозг. Тогда мозг чувствует нехватку кислорода, и человек теряет сознание", – объяснял ранее доктор Ник Флинн, врач общей практики.

TikTok заявил, что принял меры, чтобы предотвратить распространение опасных кадров пользователями. Видео челленджа сейчас удаляют с платформы, поскольку TikTok стремится бороться с этой тенденцией.

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