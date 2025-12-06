Новый опрос показал неожиданную позицию США относительно войны

Американцы / © Pixabay

Реклама

Опрос Института Рейгана показал, что большинство американцев поддерживают предоставление Украине американского оружия и желают победы Украины в войне с Россией.

Об этом говорится в результатах опроса.

Согласно исследованию Института Рейгана, проведенному совместно с Beacon Research и Shaw & Company Research, более 60% американцев считают, что Украина должна одержать победу в войне с Россией. Также 64% респондентов поддерживают предоставление Украине американского вооружения — показатель, который вырос на девять процентных пунктов по сравнению с прошлым годом. Эта поддержка является двухпартийной: ее разделяют 59% республиканцев и 75% демократов.

Реклама

Исследование также свидетельствует об усилении приверженности к НАТО: 68% опрошенных считают, что союз должен оставаться ключевым элементом глобальной безопасности, и большинство поддерживает выполнение обязательств Статьи 5 о коллективной защите.

Что касается международной роли США, 64% респондентов убеждены, что страна должна активнее участвовать в глобальных процессах и играть ведущую роль в мире. Эта позиция пользуется значительной поддержкой среди представителей обоих основных политических лагерей: 79% республиканцев MAGA и 57% демократов.

Американцы также отмечают важность военной мощи своей страны. 87% участников опроса считают жизненно важным для США оставаться обладателем сильнейшей армии в мире, а 71% уверены, что мир более вероятен, когда Америка остается ведущей сверхдержавой.

Опрос проводился с 23 октября по 3 ноября 2025 года среди 2507 человек и отражает отношение граждан к внешней политике и безопасности США в современных условиях.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что большинство украинцев не ожидают скорого завершения войны, в то же время 62% заявляют о готовности терпеть войну столько, сколько нужно.