Новый пакет военной помощи Украине от США: Грабский объяснил особенности комплекта

Орудие и артиллерия на этот раз самое важное.

В очередной раз США сообщили о военной помощи Украине. Снабжение становятся комплексными: минометы с соответствующим запасом боеприпасов, артиллерийские орудия различных систем с запасом боеприпасов.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал военный эксперт Сергей Грабский.

Этот пакет военной помощи после внимательного изучения показывает, что США продолжают поддерживать Украину именно в ее оборонных аспектах. Основу этого пакета составляют минометы, боеприпасы», – сказал эксперт.

По его словам, для ВСУ особенно важны поставки артиллерии.

В то же время он отметил поставки системы ПВО Patriot. Однако для очередного пакета помощи США характерны орудия и артиллерия.

Украинская армия более 80% задач огневого поражения производит именно артиллерией. И потому очень важно было понять, что поставляются теперь уже не только боеприпасы, а уже комплексно минометы с соответствующим запасом боеприпасов, артиллерийские орудия различных систем с соответствующим запасом боеприпасов.

Как сказал Грабский, очень важно, что Украина продолжает получать автомобили широкого профиля Hummer, позволяющие военным выполнять разные задачи. Hummer – это мобильность армии и усиление возможностей.

"Когда я говорил об оборонных орудиях, о минометах и гаубицах, можно понять, что именно эти типы вооружений позволяют ВСУ вести как оборонительные, так и наступательные бои, используя так называемый навесной огонь", — пояснил Грабский.

Он также выразил надежду, что следующие пакеты помощи будут не менее мощными.

"Помогут нам продолжать дело освобождения наших территорий", — добавил эксперт.

Напомним, что, по словам главы США Джо Байдена, передача США Украине ЗРК Patriot, которая поможет защитить небо от российских ракет, не приведет к эскалации из РФ.

Тем временем в Кремле заявили, что Patriot, которые США предоставят Украине, станут "законными целями" для оккупантов.

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