Новый "потолок" цен на российскую нефть: эксперт объяснил последствия

Нефть РФ

Снижение потолка цен на российскую нефть в итоге приведет к инфляции, девальвации и экономическому кризису в России.

Об этом в эфире «Мы Украины» рассказал член совета НБУ Василий Фурман.

По словам экономиста, бюджет РФ на 30-40% формируется от продажи энергоресурсов, прежде всего нефти. Она заложена на уровне 70 долларов за баррель. Если она будет продаваться за 47 долларов, что на 32% меньше, это означает, что РФ получит гораздо меньше денег, а значит, не сможет финансировать военные расходы.

«В долгосрочной перспективе это инфляция, девальвация и экономический кризис», — подчеркнул он.

Кучер добавляет, что такие санкции нужны. Но не менее важно, чтобы россияне не могли продавать, ведь они научились обходить ограничения через теневой флот.

Напомним, ЕС установил новый «потолок» цен на российскую нефть. Речь идет о $47,6 за баррель.

Как известно, ранее этот показатель составил $60.

Решение входило в 18-й пакет санкций ЕС против России. Он был направлен на ограничение цен на энергоресурсы. Ключевая цель — уменьшение доходов Кремля от экспорта нефти и поддержания финансовой стабильности на мировых рынках.