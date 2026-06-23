Новый поворот Трампа в войне РФ против Украины разозлил Кремль — FT

Трамп и Путин / © ТСН.ua

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Россия обвинила США в отказе от роли посредника в войне против Украины после того, как президент Дональд Трамп, по данным западных СМИ, снова начал демонстрировать большую поддержку Киева.

Об этом говорится в материалеFinancial Times.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон якобы «отходит от роли объективного посредника» и «забыл» о предыдущих заявлениях Трампа, которые были ближе к позиции Москвы.

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По информации Financial Times, на саммите G7 на прошлой неделе Трамп был «очень поражен и захвачен» украинскими ударами дальнего радиуса действия по целям в глубине территории России. Также американский президент согласился ужесточить санкции против российского энергетического сектора.

Последние атаки Украины, в том числе по военным объектам вблизи Москвы и нефтеперерабатывающему заводу недалеко от столицы РФ, осуществлялись при поддержке американской разведки, сообщают источники издания. Союзники США призвали Вашингтон продолжать подобную помощь.

В Кремле все больше недовольны тем, что США не смогли завершить войну на условиях, выгодных для Москвы. Лавров заявил, что Россия теперь сосредоточится на достижении целей полномасштабного вторжения, поскольку «надежды на США как честного посредника давно исчезли».

В то же время, западные чиновники отмечают, что позиция Вашингтона относительно войны могла измениться. Если еще в марте американские разведчики считали, что у России есть преимущество на поле боя, то в последние месяцы представители США все чаще говорят, что Москва не сможет достичь своих начальных целей.

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Госсекретарь США Марко Рубио заявил в этом месяце во время слушаний в Сенате, что Россия «точно не достигнет целей, которые она поставила перед собой на первом этапе», а возможно не сможет реализовать даже требования, которые сейчас выдвигает на переговорах.

Украинские чиновники сообщили FT, что видят признаки того, что Трамп становится более благосклонным к усилению поддержки Киева и может быть готовым оказывать большее давление на Россию.

Киев получает больше поддержки Западу?

В то же время в Украине остаются осторожными из-за предыдущих случаев, когда американский лидер давал обещания, но не выполнял их, а также из-за его положительных высказываний в адрес Владимира Путина.

После встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими лидерами на саммите G7, украинская сторона заявила о прогрессе в вопросах поставок ракет-перехватчиков Patriot и разрешений на производство западного оружия.

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По словам Зеленского, Трамп и Рубио в первый раз положительно отреагировали на вопросы лицензий для производства ракет Patriot. Президент Украины заявил, что теперь необходимо только личное одобрение американского лидера.

«Все соглашаются, что сейчас у нас есть все технические возможности для начала производства ракет для систем Patriot», — сказал Зеленский.

Между тем, в Москве заявляют, что украинские дальнобойные удары являются якобы проявлением «отчаяния» из-за продвижения российских войск. Путин обвинил Украину в атаках на гражданскую инфраструктуру и заявил о готовности РФ реагировать на «внешние и внутренние угрозы».

Западные военные чиновники считают, что украинские технологические разработки, в частности в сфере беспилотников, помогли замедлить российские силы и нанести значительные потери инфраструктуре РФ вдали от линии фронта.

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По данным FT, разочарование Москвы политикой Трампа накапливалось еще с лета 2025 года. Россия ожидала, что американский президент поможет добиться максималистских требований Кремля по поводу войны, однако изменение позиции Вашингтона подорвало эти ожидания.

Лавров намекнул, что в Кремле теперь с подозрением относятся к предыдущим дипломатическим контактам с США, заявив: «Что произошло — это произошло».

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