Новый премьер Британии заявил о готовности сотрудничать с США для поддержки Украины

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что он с нетерпением ждет, когда сможет начать совместную работу с президентом США Джо Байденом по укреплению стабильности в мире.

Об этом он написал у себя в Twitter.

Премьер-министр Великобритании заявил, что намерен плодотворно сотрудничать с президентом США для укрепления стабильности в мире, а также укреплять ведущую роль стран в поддержке народа Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский пообщался с новым премьер-министром Британии Риши Сунаком. Во время разговора новый британский премьер подчеркнул солидарность с Украиной.

Риши Сунак стал 57-м и самым молодым премьер-министром Великобритании после ухода с должности Лиз Трасс.

Премьер британский, а обещания для украинцев: чего ждать от Риши Сунака

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