Новый премьер Британии заявил о готовности сотрудничать с США для поддержки Украины

Сунак намерен укреплять ведущую роль стран в поддержке Украины
Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что он с нетерпением ждет, когда сможет начать совместную работу с президентом США Джо Байденом по укреплению стабильности в мире.
Об этом он написал у себя в Twitter.
Премьер-министр Великобритании заявил, что намерен плодотворно сотрудничать с президентом США для укрепления стабильности в мире, а также укреплять ведущую роль стран в поддержке народа Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский пообщался с новым премьер-министром Британии Риши Сунаком. Во время разговора новый британский премьер подчеркнул солидарность с Украиной.
Риши Сунак стал 57-м и самым молодым премьер-министром Великобритании после ухода с должности Лиз Трасс.
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