Кто получит остров: новый премьер Гренландии ответил Трампу

Новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен / © Getty Images

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Соединенные Штаты не получат Гренландию , заявил новый премьер Йенс-Фредерик Нильсен. По его словам, остров принадлежит его жителям.

Об этом заявил новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, передает LBC.

Президент Трамп говорит, что Соединенные Штаты получат Гренландию. С вашего позволения, я четко отвечу: США ее не получат. Мы не принадлежим никому. Мы сами определяем свое будущее», – написал Нильсен.

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Премьер добавил, что граждане Гренландии не должны "действовать от страха".

«Мы должны ответить миром, достоинством и единством. И именно из-за этих ценностей мы должны четко, ясно и спокойно показать американскому президенту, что наша Гренландия. Так было вчера. Да есть сегодня. И так будет в будущем», – сказал Нильсен.

Напомним, что Гренландия принадлежит Королевству Дании. На самом большом в мире острове проживают около 57 тыс. людей. Кроме стратегической важности безопасности, территория богата ценными ископаемыми.

Тем временем премьер Дании тоже бросила вызов США в споре из-за Гренландии. Мэтте Фредериксен ответила на заявление вице-президента США Джея Ди Венса, в котором он раскритиковал отношение датского правительства к Гренландии — автономной территории Королевства Дания.

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