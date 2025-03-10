Новый премьер Канады подверг жесткой критике политику администрации Трампа

Он заявил, что Канада будет сохранять пошлины на товары из США.
Правительство нового премьер-министра Канады Марка Карни будет сохранять тарифы против товаров США, пока в Вашингтоне не начнут уважать канадцев.
Об этом заявил новоизбранный лидер Либеральной партии Канады и будущий премьер-министр страны Марк Карни, передает CNN.
Он подверг критике администрацию президента США Дональда Трампа за политику введения пошлин против Канады.
"Он (Трамп. – ред.) атакует канадские семьи, рабочих и бизнес. Мы не можем позволить ему добиться успеха, и мы не позволим. В торговле, как и в хоккее, Канада победит", – сказал Карни.
Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп приостановил 25%-тарифы, наложенные на товары из Канады и Мексики.
Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп ответил премьер-министру Канады Джастину Трюдо, пригрозив немедленно повысить тарифы для соседней страны еще больше.
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