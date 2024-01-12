Новый премьер-министр Франции Габриэль Атталь оказался почти одесситом

На следующих президентских выборах молодой политик может претендовать на главный пост в стране.

Назначенный 9 января премьер-министром Франции Габриэль Атталь не скрывает, что его бабушка родом из украинского города Одессы. Именно поэтому, баллотируясь в парламент, он хотел присоединиться к парламентской группе сотрудничества с Украиной.

Об этом рассказала в комментарии "Украинскому радио" эксперт по международным отношениям Алиса Музерг, которая лично знакома с Габриэлем Атталем.

“Мы познакомились в 2017 году в парламенте Франции. Тогда во Франции избрали новый парламент. Он был еще моложе, чем сейчас. Произвел впечатление амбициозного, проактивного, прекрасного коммуникатора: собственно, каким он и является. Ну и что мне лично запомнилось: он сказал, что у него бабушка из Одессы и он планирует присоединиться к парламентской группе сотрудничества с Украиной”, — рассказала она.

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По словам эксперта, Габриэль Атталь рано начал политическую карьеру в социалистической партии, но когда Макрон запустил свою партию "Ренессанс", то сразу присоединился к ней.

К слову, в этих политических кулуарах этот политик, являющийся открытым геем, познакомился с будущим мужем — членом Европарламента от Франции, генеральным секретарем партии "Ренессанс" Стефаном Сежурном.

На следующих президентских выборах во Франции Габриэль Атталь может стать кандидатом на высшую должность в стране.

"Некоторые эксперты окрестили господина Атталя "бейби Макрон" — "ребенок Макрона", потому что есть очень много подобного у него с нынешним президентом: сильное присутствие в СМИ, высокая коммуникабельность, они оба очень прекрасны, умелые коммуникаторы. И это тоже их объединяет”, — отметила Алиса Музерг.

Напомним, во Франции во вторник, 9 января, был назначен новый премьер-министр. Им стал 34-летний министр образования Габриэль Атталь, вступивший в должность вместо предшественницы Элизабет Борн.

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