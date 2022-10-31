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Новый президент Бразилии и "зерновой коридор" без России: главные новости ночи 31 октября

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Новый президент Бразилии и "зерновой коридор" без России: главные новости ночи 31 октября

Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 31 октября:

  • Кандидат в президенты Бразилии Луис Инасио Лула да Силва победил действующего президента Жаира Болсонару. Читать дальше –>
  • Украина, ООН и Турция в рамках зернового коридора согласовали движение 14 судов Черного моря. Читать дальше –>
  • На временно оккупированных территориях Херсонской области создаются условия для проживания местного гражданского населения. Читать дальше –>
  • В Латвийском городе Даугавпилсе на площади Славы начался демонтаж памятника советским воинам. Читать дальше –>
  • В ходе поисковой операции после обрушения канатного моста на реке Маччху на западе Индии обнаружено тело 141 погибшего человека. Читать дальше –>

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