Новый президент Чехии заявил, что Украина заслуживает вступления в НАТО сразу после победы

Новоизбранный президент Чехии Петр Павел заявил, что Украине следует разрешить присоединиться к НАТО, "как только закончится война".

Петр Павел, генерал НАТО в отставке, убежден, что Украина будет "морально и практически готова" присоединиться к Западному альянсу после окончания войны с Россией.

Об этом сообщает BBC.

В своем первом интервью после избрания Павел решительно поддержал военную помощь Западу для Украины, заявив, что не должно быть "почти никаких ограничений" по поводу того, что страны должны направлять.

Павел также сказал, что для него отправка западных истребителей, в частности F-16, "не табу", но не уверен, что они успеют приехать в Украину в сроки, необходимые Киеву.

Следует отметить, что Чехия была первой западной страной, отправившей в Киев танки и боевые машины пехоты советского производства Т-72 и БМП1 в рамках начавшейся еще в марте 2022 года серии поставок тяжелого вооружения.

Напомним, новоизбранный президент Чехии Петр Павел планирует вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой уехать в Украину в скором времени.

Читайте также: