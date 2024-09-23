Новый президент Ирана сделал неожиданное заявление о войне в Украине

Пезешкиан заявил, что он даже стремится к переговорам.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна готова к переговорам с США и ЕС о войне РФ против Украины, а сам он "никогда не одобряла российскую агрессию".

Об этом 23 сентября сообщает The Guardian.

Пезешкиан заявил, что он якобы стремится "к переговорам с Западом" по войне России против Украины.

"Иран никогда не одобрял российскую агрессию", — заявил Пезешкиан, при этом не вспомнив, что именно Иран поставляет России "Шахеды" и баллистические ракеты.

"Мы готовы сесть с европейцами и американцами для диалога и переговоров. Мы никогда не одобряли российскую агрессию против украинской территории", — заявил Пезешкиан.

Напомним, что Масуд Пезешкиан принял присягу и стал девятым президентом Ирана 29 июля. Это произошло после гибели предшественника Ибрагима Раиси.

ТСН.ua ранее сообщал об убийстве главы политбюро террористической организации ХАМАС Исмаила Гании. Он считается одним из ответственных за нападение на Израиль 7 октября 2023 года.

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