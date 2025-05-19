Новый президент Польши: что изменится для украинских беженцев

Украинские беженцы / © ТСН.ua

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Поверенный по делам Польши в Украине Петр Лукасевич рассказал, стоит ли ожидать каких-либо изменений в социальной поддержке украинских беженцев после президентских выборов.

Об этом он сказал в интервью изданию «РБК-Украина».

Журналисты отметили, что выдвиженец в президенты Польши от правой партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий заявил, что социальные выплаты должны выплачиваться, прежде всего, полякам. А его конкурент, проевропейский кандидат Рафал Тшасковский предлагал лишить неработающих украинцев определенных социальных выплат. Многие другие кандидаты разделяли более-менее похожие идеи.

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В ответ Лукасевич попросил судить «нас по действиям, а не по объявлениям и прогнозам на будущее».

«Польская система социальных выплат постоянно трансформируется. У нас есть собственное внутреннее обсуждение того, что делать с так называемой программой «800+». Это известная программа поддержки семей с детьми. Мы ведем это обсуждение самостоятельно, и трансформация будет вполне естественной для наших собственных интересов. Украинские беженцы, граждане Украины являются частью этой системы, и они будут подвергаться изменениям, которые применяются ко всем, кто является частью программы», — рассказал поверенный в делах Польши в Украине.

Он сказал, что есть некоторые небольшие коррективы. Лукасевич привел пример того, что изменилось с соцвыплатами за последние два года.

«Итак, мы говорим о небольших выплатах, таких как 40 злотых в месяц для семей, принявших беженцев. Нужно было лишь укрепить систему, сделать ее более прозрачной и соответствующей нормам. То есть это не так уж много — от людей требуется только, чтобы они отправляли своих детей в школу в качестве основного условия получения этой выплаты. И именно вокруг этого сейчас идет дискуссия», — рассказал чиновник.

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Он отметил, что дискуссия будет продолжаться, система будет меняться, но это будет происходить в соответствии с общими требованиями.

«Речь идет скорее об изменении общей структуры, а не об отдельных социальных группах в Польше, потому что, конечно, стоит отметить, что мы принимаем более миллиона украинских беженцев, которые являются нашими жителями, нашими гостями, нашими друзьями, нашими коллегами, частью нашей бизнес-среды. Они платят налоги, и они претерпевают все необходимые изменения», — заявил Лукасевич.

Напомним, по последним результатам голосования на президентских выборах в Польше, сейчас лидирует Тшасковский с 31,2% голосов, на втором месте — Навроцкий с 29,7% голосов.

К слову, во время предвыборной кампании Навроцкий заявлял, что Украина не сможет присоединиться к НАТО или Евросоюзу, если не признает своей ответственности за Волынскую трагедию 1943 года.

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