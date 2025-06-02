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ТСН в социальных сетях

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Мир
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Новый президент Польши Навроцкий сделал первое заявление на должности — что он сказал

Президент Польши благодарил избирателей за каждый голос, который они отдали за него, за каждое доброе слово и жест.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Новый президент Польши Навроцкий сделал первое заявление на должности — что он сказал

Кароль Навроцкий сделал первое заявление после своей победы на президентских выборах в Польше / © Associated Press

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий впервые в должности обратился к гражданам. Он поблагодарил избирателей за поддержку и отметил, что достойно будет представлять страну на международной арене.

Об этом он написал в соцсети Х 2 июня.

«Сзади нас тяжелая, а порой и жестокая избирательная кампания. Вы, отдав свои голоса, избрали меня на пост президента Республики Польша. Это большая ответственность и обязательство. Я принимаю это решение со смирением и уважением», — написал Кароль Навроцкий.

Он отметил, что все время на протяжении избирательной кампании чувствовал поддержку не только в Польше, но и за границей.

Навроцкий подчеркнул, что его победа на выборах свидетельствует о стремлении поляков жить в безопасной и экономически сильной стране.

«Стране, которая имеет влияние в международных, европейских и трансатлантических отношениях… заботится о своих многовековых традициях и уважает собственную историю», — отметил он.

Навроцкий пообещал сделать все возможное, чтобы оправдать ожидания польских избирателей.

«Можете быть уверены, что как глава государства я не оставлю без внимания ни один из вопросов, важных для Польши и польского народа. Я буду достойно представлять вас на международной арене, заботясь о том, чтобы к Польше относились как к субъекту», — подчеркнул Навроцкий.

Напомним, Кароль Навроцкий победил на выборах в Польше 1 июня. Во втором туре поляки предпочли ему 1,78% голосов. Новый президент — евроскептик и консерватор, в частности, он против членства Украины в НАТО. Провластный кандидат, мэр Варшавы Рафал Тшасковский финишировал с 49,11%.

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