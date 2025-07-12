Новый президент Польши обратился к Зеленскому с важным заявлением

Кароль Навроцкий / © Associated Press

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Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий, который официально вступит в должность 6 августа, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой масштабировать процесс эксгумации жертв Волынской трагедии.

Об этом пишет RMF 24.

«Я хотел бы официально обратиться к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о возможности осуществления полномасштабных эксгумаций на Волыни. Поляки ждут этой правды, а волынские семьи до сих пор страдают травмой, которая произошла 82 года назад», — отметил Навроцкий.

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Он также отметил, что это необходимо для того, чтобы Польша и Украина «примирились по-настоящему» и «через правду».

Напомним, Украина впервые разрешила эксгумировать тела польских жертв Волынской трагедии.

Об этом сообщил польский премьер Дональд Туск.

«Хочу поблагодарить министров культуры Польши и Украины за плодотворное сотрудничество. Ожидаем дальнейшие решения», — написал он.

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Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявлял, что будет блокировать вступление Украины в ЕС, пока не решится вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.

Волынская трагедия

В 1943-1944 годах на Волыни происходили массовые убийства поляков. Польский институт нацпамяти называет официальные данные о 120 тысячах погибших поляков на Волыни и в юго-восточных воеводствах Второй Речи Посполитой, а также говорит о 5 тысячах убитых украинцев. Украинские историки называют другие цифры: до 20 тысяч убитых украинцев и 35-40 тысяч убитых поляков.