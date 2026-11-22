Радослав Сикорский / © Associated Press

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что претензии России на установление сфер влияния над другими государствами не имеют реальных оснований. Он также подверг сомнению способность Москвы и Вашингтона диктовать условия более слабым странам.

Говоря о возможности нового распределения сфер влияния между великими государствами, Сикорский напомнил о Ялтинской конференции 1945 года.

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«Вспомним, чем была Ялта. Это было подтверждение и легитимизация сфер влияния, уже находившихся под контролем американских и советских войск», — отметил польский министр.

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По его словам, нынешняя ситуация существенно отличается от сложившейся после Второй мировой войны.

"Сегодня два больших государства - Соединенные Штаты и Россия - по крайней мере в нашем регионе, не способны выиграть войны против значительно более слабых противников", - подчеркнул Сикорский.

Именно поэтому, по мнению главы польского МИДа, попытки Кремля претендовать на контроль над государствами, не находящимися под властью России, лишены реальной основы.

«Поэтому разговоры России об установлении российской сферы влияния над странами, которые она пока не контролирует или не может покорить, абсолютно нереалистичны», — подытожил дипломат.

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Встреча Трампа, Путина и Си в Китае: почему не состоялась «Ялта-2»

Напомним, 19 ноября в китайском Шэньчжэне состоялась трехсторонняя встреча Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина. Переговоры продолжались около полутора часов, а их главным публичным результатом стала совместная декларация по стратегической стабильности и международной безопасности.

В то же время, в документе не упомянули ни войну России против Украины, ни вопрос безопасности Европы. Конкретных договоренностей по этим темам также не обнародовали.

По версии Кремля Украина была главной темой отдельного разговора Трампа с Путиным. Однако по состоянию на вечер 19 ноября американский президент не раскрыл подробности этих переговоров.

Несмотря на попытки представить саммит как историческую «Ялту-2», его результаты оказались значительно скромнее ожиданий. Помощник Путина Юрий Ушаков не ответил на вопрос о таком сравнении, а глава МИД РФ Сергей Лавров раздраженно отреагировал на аналогичную тему.

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Почему саммит не стал новой «Ялтой» и зачем лидерам трех государств понадобилась эта встреча — читайте в материале ТСН.ua.

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