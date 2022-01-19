Новый рекорд: во Франции впервые зафиксировали почти полмиллиона COVID-больных

Число связанных с коронавирусной инфекцией госпитализаций во Франции за неделю выросло на 11%.

Во Франции во вторник, 18 января, зарегистрировали 464 769 новых случаев заболевания COVID-19, что является самым высоким суточным приростом заражений в стране с начала пандемии.

Об этом со ссылкой на Агентство общественного здоровья Франции сообщает телеканал BFM TV.

Отмечается, что предыдущий рекорд государство установило 3 января, когда за сутки положительные результаты тестов на коронавирус получил 430 341 пациент.

Между тем, количество связанных с коронавирусной инфекцией госпитализаций за неделю выросло на 11%. В среднем за день в больницы попадают 2 407 французских граждан.

"Число смертей в медучреждениях также увеличилось на 5%, ежедневно в больницах умирают около 215 человек", — говорится в материале. В то же время в реанимационных отделениях, в которых сейчас находится 3881 пациент, количество заболевших за неделю упало на 2%.

Напомним, что с 20 января доступ к ресторанам, кафе, барам, кинотеатрам, ярмаркам и межрегиональному общественному транспорту будут иметь только вакцинированные против коронавируса французы.

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