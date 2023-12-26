Новый российский электромобиль стал посмешищем в Сети: как он выглядит (фото)

Его планируют производить в 2025 году.

Новый электромобиль из России назвали самым уродливым в мире.

Об этом пишет Oddity Central.

Прототипы автомобилей обычно имеют привлекательные структуры, отражающие воображение аудитории и это отличный способ продемонстрировать видение марки автомобиля в ближайшее время. Но это не всегда так. Российский Amber разработан производителем "Автотор", базирующимся в Калининграде, высмеялся в Интернете из-за его внешнего вида.

Российский электромобиль Amber / Фото: odditycentral.com

У машины высокий капот, крохотные круглые фары и небольшое лобовое стекло. Известно, что часть кузовных деталей заимствована у Lada Vesta.

Российский электромобиль Amber / Фото: odditycentral.com

Увидев машину, очень мало людей интересовала техническая сторона. Скучный дизайн вызвал бесчисленное количество мемов и шуток, и многие назвали его худшим автомобилем.

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Со своей стороны, "Автотор" пытается спасти свое лицо, утверждая, что автомобиль будет иметь совсем другой дизайн, когда он пойдет на производство и что это был только "тест".

В 2025 году россияне хотят начать производить до 50 000 таких электромобилей.

Напомним, ранее российскую военную машину высмеяли за сходство с фургоном из комедии "Тупой и еще тупее". Юзеры уже ждут видео уничтожения автомобиля оккупантов ВСУ.

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