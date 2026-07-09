Новый российский Ил-114 не сможет летать над частью территории РФ: в чем причина

Российские самолеты / © Getty Images

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Новый российский турбовинтовой пассажирский самолет Ил-114-300, созданный без использования иностранных деталей, имеет существенные ограничения на полеты. В частности, самолёт не сможет выполнять рейсы в северных регионах России, для которых его и создавали.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Как отмечает издание, согласно базовому сертификату, выданному Росавиацией, эксплуатация Ил-114-300 разрешена только при температурах от –9 °C до +25 °C.

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Кроме того, самолету в настоящее время запрещено выполнять полеты в условиях обледенения, грозы, а также использовать мокрые или загрязненные взлетно-посадочные полосы.

Ил-114-300 разрабатывался как российская замена устаревшим Ан-24 и Ан-26, а также французским ATR72 и канадским Bombardier Dash 8, которые после введения западных санкций фактически выбыли с российского рынка региональных авиаперевозок.

Особые надежды Москва возлагала на использование нового самолета в Арктике и других северных регионах, в частности в Архангельской области и Якутии. Однако действующие ограничения фактически делают невозможной его эксплуатацию во время сильных морозов, для работы в условиях которых его ранее рекламировали.

Для сравнения: предыдущая модификация Ил-114-100 могла выполнять полёты при температурах от –30 °C до +45 °C.

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Как создавали новый российский самолёт

После начала реализации политики импортозамещения российские разработчики отказались от канадских двигателей Pratt & Whitney PW-127H, американских систем и западных пропеллеров, заменив их российскими аналогами.

Несмотря на это, сертификация самолета неоднократно переносилась — сначала с 2023 года на 2025-й, а затем на 2026-й.

По информации The Moscow Times, серийное производство Ил-114-300 также значительно отстает от первоначальных графиков. Если первоначальная государственная программа развития авиационной отрасли предусматривала выпуск первых самолетов еще в 2024 году, то сейчас руководство российской госкорпорации «Ростех» говорит о начале производства только в 2027 году.

При этом стоимость одного самолета уже выросла почти вдвое — с 1,44 млрд до 2,6 млрд рублей.

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Напомним, что в России возникли серьезные проблемы с ремонтом военно-транспортной авиации, значительную часть которой составляют самолеты производства «Антонов». Речь идет, прежде всего, о моделях Ан-12, Ан-26 и Ан-72.

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