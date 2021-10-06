Новый сбой: пользователи Facebook и Instagram по всему миру снова жалуются на проблемы с соцсетями

Новый сбой: пользователи Facebook и Instagram по всему миру снова жалуются на проблемы с соцсетями

В понедельник популярные сервисы "упали" на 6 часов.

Новые перебои с Facebook и Instagram. Пользователи по всему миру жалуются на новый сбой работы соцсетей.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 6 октября.

Проблемы возникли как с входом на сайт, так и с работой приложения. Соцсети до сих пор приходят в себя от масштабного сбоя, который произошел в понедельник вечером, 4 октября. Причиной неполадок предварительно называют внутреннюю ошибку настроек.

Сервисы возобновили работу только после 6-часовой паузы. И за это время стоимость акций компании Facebook упала. Состояние основателя соцсети Марка Цукерберга снизились почти на 7 миллиардов долларов. Кроме того безумное количество пользователей убежала к конкурентам. Владелец Telegram Павел Дуров заявил, что в его мессенджере во время этого сбоя зарегистрировались рекордные 70 миллионов новых пользователей.

Новости мира: пользователи соцсетей по всему миру снова жалуются на масштабный сбой

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