Новый штаб НАТО разместят в 110 км от границы с РФ: что известно

Официальное решение по созданию штаба планируют принять в следующем году на саммите министров обороны стран-членов Альянса, после чего он начнет свою работу.

Командование Североатлантического альянса решило создать новый штаб Сухопутных войск в Северной Европе. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в пятницу, 27 сентября, сообщил, что местом расположения штаба выбран финский город Миккели на расстоянии примерно 110 км от границы с РФ.

Об этом пишет Yle.

Официальное решение по созданию штаба планируют принять в следующем году на саммите министров обороны стран-членов Альянса, после чего он начнет свою работу.

Штаб в Миккели будет подчиняться штаб-квартире НАТО в Норфолке. Возглавит его командующий Сухопутными войсками Сил обороны Финляндии. В состав командования также войдут офицеры нескольких стран НАТО, каких именно — будет известно позже. В мирное время численность персонала нового штаба составит несколько десятков человек.

По словам Хяккянена, решение разместить региональный штаб НАТО в Миккели обосновано тем, что в городе уже работает штаб Сухопутных войск Вооруженных сил Финляндии. Это также позволит эффективно планировать операции сухопутных войск в северных регионах Альянса.

"Национальная оборона Финляндии и оборона НАТО должны иметь возможность беспрепятственно сотрудничать в нормальных и чрезвычайных обстоятельствах", – отметил он.

Министр обороны страны добавил, что место дислокации передовых сухопутных войск НАТО (FLF), которые будут размещены в Лапландии, будет объявлено позже.

Хяккянен отметил, что Финляндия имеет сильную и качественную национальную оборону, а опыт финских военных уникален, особенно в условиях Севера.

Напомним, в НАТО начали готовить план на случай Третьей мировой войны. В случае военного конфликта с Россией военные НАТО, скорее всего, столкнутся с гораздо большей зоной боевых действий.

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