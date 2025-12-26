Новый штамм гриппа атакует: врачи предупреждают об опасных симптомах

Грипп / © pixabay.com

В США медики бьют тревогу из-за распространения нового, более агрессивного подтипа гриппа — так называемого «варианта K». Заболевание представляет особую угрозу для детей и пожилых людей. На фоне предупреждений врачей администрация президента США Дональда Трампа продолжает публично подвергать сомнению эффективность вакцинации.

Об этом сообщает Independent.

Американские врачи отмечают, что вариант K может вызвать тяжелое течение болезни и осложнения. Доктор Мора в комментарии назвала три ключевых симптома, за которым следует немедленно обратиться за медицинской помощью:

стойкую высокую температуру, которая не сбивается жаропонижающими средствами;

проблемы с дыханием, в частности одышку, хрип и сильный кашель;

признаки тяжелого обезвоживания — отказ от пищи и воды, вялость или спутанность сознания, особенно у детей.

По словам врача, дополнительными тревожными сигналами являются боль в груди, отсутствие мочеиспускания и выраженная мышечная слабость — в таких случаях необходима неотложная помощь.

Хотя действующие вакцины не были специально адаптированы именно под штамм K, врач Маниар призывает не отказываться от прививок. Он отмечает, что вакцинация существенно снижает риск тяжелого протекания болезни и госпитализации. В то же время медики фиксируют падение уровня вакцинации именно в период, когда вирус становится более агрессивным.

Беспокойство медицинского сообщества усиливают заявления со стороны американских властей. Президент США Дональд Трамп и министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший неоднократно выражали скепсис по безопасности вакцин. В частности, Трамп делал громкие сравнения детских прививок с «уколами для лошадей», а Кеннеди-младший заявлял о якобы отсутствии доказательств того, что вакцинация предотвращает смерти от гриппа.

В то же время ряд экспертов, в том числе доктора Стивен Шульц и Джефф Вайнберг, резко критикуют такую позицию. Они отмечают, что современные вакцины безопасны и эффективны, а риски от самого гриппа значительно выше, чем любые возможные побочные эффекты прививки.

Напомним, мир охватила волна загадочного вируса, который врачи называют «неизлечимым» из-за отсутствия специфической терапии. Хотя симптомы напоминают обычную простуду или Covid-19, возбудитель значительно более устойчив к внешней среде и быстро распространяется среди взрослых и детей.

Ранее мы писали о том, что по миру распространяется смертоносный грипп, и рассказывали, что известно о новом штамме H3N2.