В Европе вспышка гриппа / © Pixabay

Всю Европу охватывает значительный всплеск случаев гриппа, вызванный новым доминирующим штаммом вируса. Это создает серьезное давление на системы здравоохранения в нескольких странах.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

По информации ВОЗ, по меньшей мере 27 из 38 стран европейского региона сообщают о «высокой или очень высокой активности гриппа», при этом более половины пациентов с гриппоподобными симптомами получили положительный результат теста в шести странах, включая Ирландию, Сербию, Словению и Великобританию.

В сообщении отмечается, что сезон гриппа начался примерно на четыре недели раньше, чем в предыдущие годы, и призвали население сдерживать передачу вируса путем вакцинации, оставаться дома, если они нездоровы, и носить маску в общественных местах, если у них есть респираторные симптомы.

ВОЗ заявила, что на новый сезонный вариант гриппа — A (H3N2) суб-клад K — приходится до 90% всех подтвержденных случаев гриппа в европейском регионе. При этом нет никаких доказательств того, что он вызывает более тяжелое течение заболевания.

Медики называют вакцинацию важнейшим профилактическим мероприятием.

«Это особенно важно для тех, кто имеет повышенный риск, включая пожилых людей, людей с сопутствующими заболеваниями, беременных женщин и детей», — говорится в сообщении.

Медицинские работники также являются приоритетной группой для защиты собственного здоровья и здоровья своих пациентов.

Региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Анри Клюге утверждает, что своего пика сезон гриппа достигнет в конце декабря или в начале января.

Напомним, новая волна гриппа, вызванная штаммом H3N2, уже охватила десятки стран. Вирус, претерпевший семь мутаций, распространился в более чем 30 странах, что вызывает беспокойство медиков.