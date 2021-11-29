Новый штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили в Шотландии, в Финляндии есть первые подозрения

Новый штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили в Шотландии, в Финляндии есть первые подозрения

Проводится отслеживание контактов, чтобы понять, как могли заразиться эти люди и кто, вероятно, подхватил вирус от них.

В Финляндии сообщают о первых случаях заражения коронавирусом, которые, вероятно, вызваны новым вариантом "Омикрон". Оба случая в Финляндии связаны с поездками за границу. Пациенты остаются в самоизоляции, их контакты отслеживаются.

Об этом сообщает Yle.

Отмечается, что на точное определение штамма вируса, вызвавшего заражение, понадобится еще ориентировочно неделя.

Между тем, в Шотландии уже подтвердили первые шесть случаев штамма "Омикрон". Некоторые заболевшие никуда не путешествовали и, по информации врачей, вероятно, заразились в собственных населенных пунктах.

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Об этом сообщает Daily Record.

Первая министр Никола Стерджен заявила, что в общинах, у жителей которых обнаружили новый вариант, будет введено дополнительное тестирование. Четыре из шести случаев обнаружили в Ланаркшире, еще два – в агломерации Глазго. Проводится отслеживание контактов, чтобы понять, как могли заразиться эти люди и кто, вероятно, подхватил вирус от них. Контактных лиц попросят самоизолироваться на 10 дней, независимо от прививки от коронавируса.

Стерджен добавила, что пока нет оснований утверждать, что "Омикрон" уже существенно распространился в этих общинах, однако важно еще более тщательно заботиться о мерах предосторожности, таких как маски, гигиена рук и тестирование перед сборами в компаниях.

Она призвала работодателей максимально перевести людей на дистанционную работу в случаях, когда это возможно.

Напомним:

Из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон" Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездок в ряд африканских стран — Южно-Африканскую Республику, Ботсвану, Эсватини, Лесото, Мозамбик, Намибию и Зимбабве.

Украина меняет правила въезда – из-за нового штамма коронавируса "Омикрон" | Новости мира

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