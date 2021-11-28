Новый штамм коронавируса "Омикрон" распространяется по миру: 13 случаев зафиксировали в Нидерландах

Инфицированные прибыли в страну из Южной Африки 26 ноября.

В Нидерландах зафиксировали случаи заболевания новым вариантом коронавируса "Омикрон".

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Об этом со ссылкой на Управление здравоохранения страны сообщает Associated Press.

У 13 человек, прибывших в Нидерланды рейсами из Южной Африки в пятницу, положительный результат на новый вариант COVID-19. Еще 61 человека, у которых в пятницу был положительный тест на коронавирус после того, как они прилетели последними двумя рейсами в амстердамский аэропорт, немедленно изолировали. Проводятся анализы для установления, не является ли обнаруженный у них вирус новым штаммом "Омикрон".

Органы здравоохранения Нидерландов обратились ко всем путешественникам, вернувшимся из Южной Африки на прошлой неделе, с просьбой пройти тестирование.

Таким образом, по состоянию на 28 ноября случаи нового мутированного варианта коронавируса уже зарегистрировали в Нидерландах, Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Южной Африке, Ботсване, Бельгии, Гонконге и Израиле.

Напомним, 26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон", как вызывающий беспокойство. Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября органами здравоохранения в странах Южной Африки. Количество случаев обнаружения этого варианта у больных COVID-19 увеличивается.

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