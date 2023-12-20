Новый штамм коронавируса распространяется по миру: в ВОЗ объяснили, представляет ли угрозу

Он не показал никаких признаков более серьезного заболевания.

Во вторник, 19 декабря, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала штамм коронавируса JN.1 как "представитель интереса" и заявила, что имеющиеся данные свидетельствуют о низком риске для здоровья населения.

Об этом сообщает Reuters.

"Хотя этот штамм может избегать иммунной системы и передаваться легче, чем другие циркулирующие варианты, он не показал никаких признаков более серьезного заболевания", — сказали эксперты.

JN.1 ранее классифицировался как часть родительской линии BA.2.86, но ВОЗ переклассифицировала его как отдельный интересный вариант.

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По состоянию на декабрь-2023 штамм JN.1 составляет примерно от 15% до 29% случаев в Соединенных Штатах. А вот впервые он был обнаружен в США в сентябре.

ВОЗ заявила, что современные вакцины будут продолжать защищать от тяжелых заболеваний и смерти JN.1 и других циркулирующих вариантов вируса COVID-19.

На прошлой неделе в Китае было выявлено семь случаев инфицирования подвариантом COVID.

Напомним, во время эпидсезона 2023/2024 в Украине продолжается секвенирование штаммов COVID-19 на мутации. Лабораторное исследование позволяет отслеживать имеющиеся штаммы, которые преобладают на территории страны, и характер возникающих мутаций — для принятия оперативных мер в случае увеличения случаев заболеваемости во время эпидсезона.

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