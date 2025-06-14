Новый штамм коронавируса распространяется по миру: врачи назвали основной симптом

Коронавирус / © ТСН.ua

Реклама

В мире обнаружили новый вариант COVID-19 , официально названный NB.1.8.1, который принадлежит к «семье Омикрон» и получил неофициальное название «Нимбус».

Об этом сообщает IFLScience.

Какие симптомы вызывает "Нимбус"?

«Нимбус» вызывает следующие типичные симптомы:

Реклама

Кашель

Заложенность носа

головные боли

Усталость

Боль в горле

Лихорадка (в некоторых случаях)

Желудочно-кишечные проблемы , такие как тошнота и диарея.

Симптомы могут отличаться в зависимости от индивидуальных особенностей человека и его статуса вакцинации. По данным ВОЗ, последняя серия вакцин против COVID-19 все еще эффективно защищает от варианта "Нимбус".

«Ощущение лезвия бритвы»: Отличительный признак «Нимбуса»

Однако отличным симптомом этого варианта является сильная боль в горле, которую пациенты описывают как «ощущение лезвия бритвы». Это свидетельствует об особо интенсивной боли в этом участке.

Вирусолог Лара Эрреро из Университета Гриффита отмечает, что есть некоторые доказательства того, что «Нимбус» может распространяться легче предыдущих вариантов. Однако пока нет оснований считать, что он вызывает более тяжелые формы заболевания.

По словам врача Навида Асифа, «Нимбус» уже обнаружен примерно в Эксперты продолжают внимательно следить за распространением и мутациями этого нового варианта вируса.

Реклама

Напомним, обнаруженный в Китае новый опасный коронавирус может спровоцировать следующую пандемию. Возбудитель тесно связан с MERS, чрезвычайно смертельным вирусом, убивающим до трети зараженных.

Речь идет о вирусе HKU5-CoV-2, который впервые был задокументирован у летучих мышей исследователями из китайской лаборатории, откуда, как считают, произошла утечка Covid.