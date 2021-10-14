Новый сильный пожар вспыхнул в США: он угрожает ранчо Рейгана

Пожар вспыхнул на хребте Санта-Инес и направился в сторону океана.
В США начался новый сильный пожар: в Калифорнии он привел к закрытию главного шоссе штата и к эвакуации десятков местных жителей. Также он полыхает недалеко от ранчо бывшего президента США Рональда Рейгана.
Об этом информирует Associated Press.
Сейчас пожар охватывает территорию в 54 квадратных километров. На борьбу с возгоранием направлено более 760 пожарных.
Пожар назвали "Алисал". Он вспыхнул недалеко от Ранчо-дель-Сьело, которое в прошлом принадлежало Рональду и Нэнси Рейганам. Пожарники выехали на защиту ранчо.
Пожар вспыхнул на хребте Санта-Инес и направился в сторону океана.
В районе введен локальный режим ЧС во вторник, губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома просят ввести полноценный режим ЧС, чтобы для помощи пожарным и эвакуированным можно было задействовать больше ресурсов штата.
О жертвах и ранениях пока не сообщается. Так же нет информации о возможных причинах возгорания.
Ранее в США произошло нескольких десятков мощных возгораний, в основном – на западе страны.
Как сообщалось, в пожаре в Северной Калифорнии, представлявшей угрозу тысячам домов, обвинили 30-летнюю гражданку США Александру Суверневу. Ей грозит до девяти лет тюрьмы за поджог леса. Она гуляла в природном парке в Северной Калифорнии. Женщина рассказала, что хотела развести огонь в лесу, чтобы прокипятить воду из лужи от медвежьей мочи и выпить.