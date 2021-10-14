Новый сильный пожар вспыхнул в США: он угрожает ранчо Рейгана

Новый сильный пожар вспыхнул в США: он угрожает ранчо Рейгана

Пожар вспыхнул на хребте Санта-Инес и направился в сторону океана.

В США начался новый сильный пожар: в Калифорнии он привел к закрытию главного шоссе штата и к эвакуации десятков местных жителей. Также он полыхает недалеко от ранчо бывшего президента США Рональда Рейгана.

Об этом информирует Associated Press.

Сейчас пожар охватывает территорию в 54 квадратных километров. На борьбу с возгоранием направлено более 760 пожарных.

Пожар назвали "Алисал". Он вспыхнул недалеко от Ранчо-дель-Сьело, которое в прошлом принадлежало Рональду и Нэнси Рейганам. Пожарники выехали на защиту ранчо.

Пожар вспыхнул на хребте Санта-Инес и направился в сторону океана.

В районе введен локальный режим ЧС во вторник, губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома просят ввести полноценный режим ЧС, чтобы для помощи пожарным и эвакуированным можно было задействовать больше ресурсов штата.

О жертвах и ранениях пока не сообщается. Так же нет информации о возможных причинах возгорания.

Ранее в США произошло нескольких десятков мощных возгораний, в основном – на западе страны.

Как сообщалось, в пожаре в Северной Калифорнии, представлявшей угрозу тысячам домов, обвинили 30-летнюю гражданку США Александру Суверневу. Ей грозит до девяти лет тюрьмы за поджог леса. Она гуляла в природном парке в Северной Калифорнии. Женщина рассказала, что хотела развести огонь в лесу, чтобы прокипятить воду из лужи от медвежьей мочи и выпить.

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