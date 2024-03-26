Новый скандал на границе: Польша пропускает в ЕС подсанкционную древесину из Беларуси по фальшивым документам (расследование)

Белорусскую подсанкционную древесину экспортируют в Евросоюз, выдавая ее за казахстанскую, говорится в расследовании.

На польской границе разразился очередной скандал. Выяснилось, что Польша пропускает в ЕС подсанкционную древесину из Беларуси по фальшивым документам.

Об этом говорится в расследовании "Радио Свободы".

Журналисты "Белорусского расследовательского центра", проекта Радио Свобода "Схемы" и польского издания Gazeta Wyborcza обнаружили ноу-хау в обходе западных ограничений. Белорусскую подсанкционную древесину экспортируют в Евросоюз, выдавая ее в казахстанскую.

Безлесный Казахстан бьет рекорды

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Евросоюз ввел ограничения на ввоз некоторых товаров из Беларуси – страны, используемой русской армией в качестве плацдарма для своего наступления. В марте 2022 года ЕС ввел санкции, в том числе и в отношении белорусской древесины, значительная часть которой традиционно поставлялась в Европу.

Санкции изменили ситуацию на рынке древесины в Европе. Особенно заметно увеличение объемов импорта изделий из дерева из Казахстана. По данным Евростата, в течение 2022-2023 годов древесины из этой страны ввезли на рекордные около 126 миллионов евро. Большинство поставок – в Польшу.

Импорт древесины из Казахстана в Польшу в прошлом году вырос почти в пять раз по сравнению с 2022 годом: с 14 миллионов евро до почти 68 миллионов.

Импорт древесины из Казахстана в Польшу в прошлом году вырос почти в пять раз по сравнению с 2022 годом

И это при том, что до полномасштабной войны в Украине Казахстан, лесистость которого составляет всего 5% территории, почти не поставлял дерево в Европу. В отличие от Беларуси – оттуда ежегодно экспортировали в Европу древесины на сумму около миллиарда евро.

Значительный рост импорта дерева за последние два года из Казахстана (еще и по низким ценам) был замечен в Польской торгово-промышленной палате деревообрабатывающей промышленности. По мнению представителя этого ведомства Петра Гарстки, с которым пообщались журналисты, это может свидетельствовать об обходе санкций со стороны России и Белоруссии.

"По этому поводу мы уже обратились в Министерство государственных активов Польши для принятия соответствующих мер по исправлению положения, но пока не получили ответа", — отметил в комментарии журналистам Петр Гарстка.

Источники на рынке лесопродукции предоставили журналистам пакет документов, касающихся поставок древесины (заточенного палисада из сосны) из Казахстана в Польшу. В распоряжение журналистов попали контракт почти на миллион евро между казахстанской компанией Nurr-electro и получателем – польской компанией PLRBL, а также данные по спецификации товара и таможенные декларации.

Одна из таких деклараций датирована концом января 2023 года. На ней есть печати казахстанской компании-поставщика, польской компании-получателя, а также сведения о том, что палисад из сосны отправлен из Казахстана и его везут в Польшу. Также на документе отпечаток печати Министерства финансов Казахстана и отпечаток печати перевозчика – белорусской фирмы "Галлардо".

Журналисты решили пообщаться с представителями обеих компаний по поводу деталей этого соглашения. Представитель поставщика – юрист Nurr-electro Арман Тулиевич – сразу же возразил, что компания поставляла древесину в Европу для польской PLRBL.

"Не было финансовых операций по такому соглашению, не только товара. Соответственно, не было денег – не было соглашения. С такой продукцией мы не имели дела", – отметил Тулиевич.

А когда журналисты направили ему контракт и сопроводительные документы, юрист категорически заявил: и подписи, и отпечатки печатей на документах сфальсифицированы: "Это точно подделка. У нас нет такой печати".

Чтобы проверить слова представителя казахстанской фирмы, журналисты обратились к двум независимым экспертам по графическому дизайну с просьбой проанализировать документы.

Оба дизайнера уверенно утверждают: отпечатки печатей и подписи компании, а также отпечаток печати Министерства финансов Казахстана на декларации о вывозе древесины из Казахстана разместили на документе с помощью фоторедактора.

Все это может свидетельствовать, что товар из Казахстана не вывозили. Эту версию подтверждает и тот факт, что журналисты не обнаружили такой поставки в базе экспорта Казахстана.

Везли из Беларуси

Если дерево привезли в Польшу не из Казахстана, то откуда? Чтобы узнать детали поставки, журналисты БРЦ связались с перевозчиком – представителем белорусской компании "Галлардо".

"А мы из Казахстана не везли его. Мы из Беларуси везли, нам там загрузили. Какие документы дали, такие дали, мы за ними и перевозили. Вот так. Как есть, так есть. Причем мы честно везли, мы не ездили ни в какой Казахстан, не мы эти документы оформляли", — ответил сотрудник "Галлардо".

Кроме того, собеседник вспомнил, что это происходит в сотрудничестве с еще одной белорусской компанией — "СО РБЛ". По информации источников журналистов на рынке древесины, отгрузка происходила именно из состава этого белорусского предприятия. Оно специализируется на распиле, строгании и пропитке древесины. Единственный владелец компании – белорус Олег Янович. Он же и председателем правления польской PLRBL. Той самой, получившей якобы казахстанский палисад.

Журналисты связались с Олегом Яновичем. На вопрос предприниматель отказался: "Вы понимаете вообще, о чем вы меня спрашиваете, или нет? Мы с вами какие-то друзья? Вы осознаете, какого формата вы задаете мне вопрос?".

"Не имеем возможности контролировать все таможенные декларации"

Итак, несмотря на то, что официально импорт в Евросоюз древесины из практически безлесного Казахстана существенно возрос, это расследование показало, что не все это казахстанское дерево, часть из него – из Беларуси. Однако насколько значительна эта доля – пока точно неизвестно. Чтобы установить, необходимо получить и проверять все таможенные декларации на казахстанскую древесину. Кроме того, оказалось, чтобы привезти в Польшу подсанкционное дерево из Беларуси, не нужно придумывать сложные схемы. Достаточно просто научиться работать в фотошопе на любительском уровне.

Журналисты изложили эти факты в запросах о проведении проверки польской компании PLRBL и ее владельцев в Министерство внутренних дел, Пограничную службу, Министерство иностранных дел и Таможенную службу (входит в Министерство финансов) Польши.

В польском МИДе ответили, что вопрос обхода санкций не находится в их компетенции. В Таможенной службе Польши отметили, что у них нет физической возможности проверять все таможенные декларации.

Из Министерства внутренних дел Польши пришел ответ, что по изложенным в запросе фактам началась проверка.

Напомним, Госпогранслужба обратилась к украинцам из-за пробок на границе с Польшей.

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