Новый скандал с Хегсетом: американский министр принял очередное дискриминационное решение

Американским военнослужащим, имеющим медицинские разрешения на ношение бороды, запретили посещать официальное мероприятие с министром обороны США Питом Хегсетом во время его визита в Южную Корею. Это решение, вызвавшее возмущение среди военных, является прямым подражанием жестким новым стандартам внешности военных, которые Хегсет активно внедряет в армии США.

Об этом пишет The Hill со ссылкой на электронное письмо из 51-го истребительного крыла и подтверждение официальных лиц ВВС.

Скандальный запрет на авиабазе Осан

Согласно сообщению, опубликованному на неофициальной Facebook-странице военных, электронное письмо от командования 51-го истребительного крыла на авиабазе Осан в Южной Корее четко инструктировало подразделения: «Военнослужащим с исключениями на бритье НЕ РАЗРЕШЕНО присутствовать» на встрече с министром обороны.

Исключения на бритье, так называемые shaving waivers, обычно предоставляются военнослужащим, страдающим псевдофолликулитом бороды (Pseudofolliculitis barbae или PFB) — это болезненное состояние кожи, часто встречающееся у мужчин с вьющимися волосами и ухудшающееся от ежедневного бритья. Эти исключения позволяли сохранять небольшую щетину или бороду во избежание травм. Подтверждая подлинность электронного письма, представитель ВВС США отметил, что «для старших руководителей типично посещать войска во время их путешествий по всему миру», однако отказался комментировать непосредственно запрет на бороду.

«Эра непрофессионального внешнего облика сегодня, по моему приказу, закончилась. Больше никаких бородачей. Время бесконтрольного и бессмысленного профилирования по бритью прошло», — напомнило издание сентябрьскую речь Хегсета.

Новый курс Хегсета на «чисто выбритый» вид

Этот инцидент является прямым следствием новой политики, введенной министром Хегсетом в Пентагоне. В прошлом месяце Пентагон обнародовал новые стандарты, требующие, чтобы военнослужащие были «чисто выбриты и чистоплотны для надлежащего военного вида». Хегсет, известный своей приверженностью строгим «воинским» стандартам, в серии директив распорядился вернуть стандарты бритья к дореформенным годам.

Новые правила предполагают, что медицинские исключения будут временными, а военнослужащие с утвержденными исключениями обязаны участвовать в медицинском плане лечения. При этом командиры подразделений будут инициировать освобождение тех военных, которым все еще потребуется разрешение на бороду после более чем года лечения. Критики этой политики утверждают, что она непропорционально окажет влияние на военнослужащих афро-американского происхождения, поскольку для них отказ от бритья часто является единственным надежным методом лечения PFB.

Визит Хегсета в Южную Корею состоялся в рамках его поездки в Азию, где он сопровождает президента США Дональда Трампа. Ожидается, что его маршрут включает визиты в Японию, Малайзию, Вьетнам и Южную Корею.

Напомним, Хегсет объявил «окончание эры политкорректности» в Пентагоне. Глава Пентагона заявил, что больше не будет «никаких парней в платьях», поклонения изменению климата и гендерных иллюзий.