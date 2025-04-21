Новый скандал с Хегсетом и Signal-чатом: появилась реакция Пентагона

Министр обороны США Пит Гегсет / © Associated Press

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В Пентагоне заявили, что ни в одном чате Signal, членом которого был министр обороны США Пит Хегсет, не было никакой секретной информации.

Об этом пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл написал в Сети.

Парнелл утверждает, что публикацией противоположной информации медиа, которые ненавидят президента США Дональда Трампа, «одержимы желанием уничтожить каждого, кто поддерживает повестку дня президента Трампа».

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«В этот раз New York Times — вместе со всеми другими повторяющими их мусор фейковыми СМИ — с рвением транслируют жалобы недовольных бывших работников как единственный источник для своей статьи. Они положились исключительно на слова людей, которых уволили на этой неделе, и у которых, похоже, есть мотив сорвать работу секретаря и план президента», — говорится в заявлении представителя Пентагона.

"Ни в одном чате Signal не было никакой секретной информации — как бы они ни пытались перекручивать историю», — подчеркнул Парнелл.

Напомним, издание Reuters со ссылкой источник сообщило, что глава Пентагона поделился деталями мартовского удара по хуситам в Йемене в групповом чате, в который входили его жена, брат и личный адвокат.