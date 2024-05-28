Новый скандал с Папой Римским: понтифику пришлось извиняться за гомофобные высказывания

Папа Римский Франциск извинился за свои оскорбительные высказывания в сторону ЛГБТ+ людей, сказав, что "не собирался" использовать гомофобные слова.

Об этом пишет Reuters.

"Папа никогда не собирался обидеть или выражаться гомофобными словами, и он просит прощения у тех, кто почувствовал себя обиженным из-за использования (гомофобного – ред.) термина", – заявил спикер Ватикана Маттео Бруни.

Спикер Ватикана повторил, что Папа Римский остается сторонником церкви, гостеприимной для всех, где "никто не нужен, никто не лишний, где есть место для всех".

Стоит отметить, что Папа Римский публично извиняется крайне редко.

Что предшествовало?

Недавно итальянские газеты сообщили, что Папа Римский Франциск якобы приказал епископам не разрешать геям учиться на священников, а также использовал гомофобное оскорбление во время закрытой встречи на прошлой неделе.

В частности, во время встречи с итальянскими епископами 20 мая понтифик заявил, что в некоторых семинариях существует frociaggine — очень обидное слово для описания гомосексуальной ориентации.

Такие замечания Папы прозвучали в контексте предложений итальянских епископов изменить наставления кандидатов в семинарии. Епископы восприняли это высказывание Папы недоверчивым смехом, а некоторые – мертвой тишиной.

Напомним, в марте Папа Римский призвал Украину поднять "белый флаг" и начать мирные переговоры с Россией.

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