Новый скандал с Польшей: Варшава заявила, что Киев не дает расследовать падение ракеты в Пшеводуве

Место падения ракеты в деревне Пшеводув / Фото: Jarosław Wolski/Twitter

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Украинская прокуратура не отвечает на запросы Польши по поводу расследования падения ракеты в селе Пшеводув у границы с Украиной в 2022 году.

Об этом пишет польское издание RMF24.

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Журналисты указывают, что украинская прокуратура с начала расследования не реагировала на запросы и напоминания, которые Польша регулярно посылала несколько месяцев. Это, мол, «полностью парализовало» расследование, которое из-за отсутствия сотрудничества с украинской стороной приостановлено уже почти три года.

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Однако, несмотря на это, польская прокуратура решила не закрывать его, а отправка запросов о международной правовой помощи и напоминаниях будет продолжаться.

«Однако они проваливаются в черную дыру», — сказал RMF24 один из следователей.

По результатам расследования польской прокуратуры, в Пшеводуве, скорее всего, взорвалась ракета украинской противовоздушной обороны. Гибель двух местных жителей в результате этого, похоже, была несчастным случаем.

Падение ракеты в польском Пшеводуве в 2022 году

15 ноября 2022 года в польском селе Пшеводув, расположенном у границы с Украиной, произошел взрыв, в результате которого погибли два человека.

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Американские медиа со ссылкой на высокопоставленного чиновника разведки США сначала писали, что эта российская ракета пересекла территорию Польши, убив двух человек. Тем временем в соцсетях начала циркулировать информация, якобы упавшая вблизи украинско-польской границы ракета принадлежит украинской ПВО.

Украина эти заявления исключала и заявляла, что готова передать доказательства российского следа. Президент Владимир Зеленский заявил, что взрыв в Польше является «российским ракетным ударом по коллективной безопасности».

Россия же официально открестилась от обвинений, заявив, что обломки ракеты в населенном пункте Пшеводов не имеют никакого отношения к российским средствам поражения.

В МИД Польши также сначала говорили, что на их территорию упала ракета российского производства. Но после консультаций с международными партнерами в Польше отметили, что никаких доказательств, что ракету запустили россияне, нет. То же говорило и НАТО: там отметили, что в Польше упала ракета украинского ПВО, но вины Украины в этом нет.

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Напомним, в Польше начали предоставлять гражданам официальную инструкцию по действиям в случае воздушного нападения. Документ содержит четкие рекомендации о том, как вести себя во время угрозы, где искать укрытие и как подготовиться к чрезвычайным ситуациям.

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