"Новый след терроризма": РФ показала перехваченные из "Украины" иконы со взрывчаткой (видео)

Россия после теракта в "Крокус Сити Холл" не прекращает поиски "украинского следа" в террористических планах. Так, ФСБ показала "перехваченные из Украины" иконы со взрывчаткой.

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.

Россияне заявили, что из Украины якобы попытались доставить на территорию РФ 27 самодельных взрывчаток, спрятанных в православные иконы. Находку обнаружили на границе с Латвией во время досмотра автомобиля на пункте пропуска в Псковской области.

ФСБ заявило, что груз следовал по маршруту: Украина – Румыния – Венгрия – Словакия – Польша – Литва – Латвия – Россия.

В ФСБ заявили, что кроме 27 самодельных взрывных устройств изъято еще 70 килограммов взрывчатки повышенной мощности и 91 детонатор, и что обнаруженного количества взрывчатого вещества "достаточно для подрыва пятиэтажного дома".

Кроме того, в ФСБ сообщили о задержании одного человека. Российские следователи возбудили уголовное дело.

Напомним, в российском Татарстане БПЛА атаковали завод по производству "Шахедов" (взрывные видео).

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