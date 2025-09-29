Новый случай падения беспилотника зафиксирован в Румынии - подробности

Дрон / © Associated Press

В Румынии, вблизи канала Шонтея-Ноуа в уезде Тулча, обнаружили обломки беспилотника.

Об этом сообщило Министерство обороны Румынии

Министерство национальной обороны Румынии 29 сентября получило информацию о том, что в районе канала Шонтеа-Ноуа, расположенного в уезде Тулча, были обнаружены фрагменты дрона.

Согласно официальному сообщению, сигнал поступил через вызов в службу 112. На место оперативно выехала совместная группа, в состав которой вошли специалисты Министерства обороны, представители Румынской службы разведки и Пограничной полиции.

Обломки уже изымают для дальнейшей экспертизы, которая должна установить их происхождение и тип беспилотника.

Напомним, ранее мы писали о том, что Румыния разработала правила сбивания дронови самолетов, которые нарушают ее воздушное пространство.