Новый список Нобелевской премии мира 2026: есть ли там Трамп — что говорят в комитете

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

На Нобелевскую премию мира 2026 выдвинуто 287 кандидатов, среди которых, вероятно, президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщил секретарь Норвежского нобелевского комитета Кристиан Берг Харпвикэн, передает Reuters.

По его словам, в этом году в списке 208 кандидатов — это отдельные лица, а 79 — организации.

Он также отметил, что список существенно обновился по сравнению с предыдущим годом.

Есть ли Трамп среди номинантов

Несколько мировых лидеров, в том числе из Камбоджи, Израиля и Пакистана, заявили, что выдвигали Дональда Трампа на премию. В то же время, официально подтвердить это невозможно. Ведь по правилам Нобелевского комитета имена номинантов остаются тайной в течение 50 лет. А сам факт выдвижения не означает поддержки или одобрения.

Кто может выдвигать кандидатов

Право предлагать соискателей имеют тысячи человек по всему миру, среди которых члены правительств и парламентов, действующие главы государств, профессора университетов (история, право, социальные науки, философия), лауреаты Нобелевской премии мира.

Другие вероятные кандидаты

Среди потенциальных претендентов, упоминаемых в публичном пространстве:

Юлия Навальная;

Папа Римский Лев;

гуманитарные организации, в том числе из Судана;

отдельные политики, работающие над сохранностью в Арктике.

В комитете отмечают, что на фоне роста числа конфликтов в мире значение премии только усиливается.

«Премия мира сейчас даже важнее, чем раньше. В мире есть много инициатив, направленных на добро», — отметил Харпвикен.

Отдельно в комитете выразили обеспокоенность состоянием здоровья лауреатки премии мира 2023 года, находящейся в тюрьме иранской правозащитницы Наргес Мохаммади.

По словам представителей комитета, ее состояние ухудшается после перенесенного сердечного приступа, и международное сообщество призывает Иран обеспечить ему надлежащее лечение.

Когда объявят лауреата Нобелевской премии мира 2026

Имя лауреата Нобелевской премии мира 2026 объявят 9 октября, а церемония награждения состоится 10 декабря в Осло.

