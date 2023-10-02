Новый спор между Украиной и Польшей из-за форума в Киеве: что известно

На прошлые недели в Киеве состоялся Международный оборонно-промышленный форум в Киеве, на которой были западные компании. Однако в правительстве Польши заявляют, что их не приглашали. Впрочем, Украина говорит обратное.

Посол Украины в Варшаве Василий Зварыч интервью польскому TVN24 утверждает, что Польша была одной из первых, кто получила приглашение на Форум оборонных индустрий, но не приняла участия.

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"Это суверенное решение каждой страны. Мы присылаем приглашение, а страна решает, принимать его или нет исходя из своих интересов. Поэтому мы уважаем такие решения, но это не причина обвинять Украину в том, что Польша не присутствовала", — ответил Зварыч на вопрос журналиста, почему на встрече Владимира Зеленского в Киеве с представителями оборонной промышленности не было поляков.

Тем временем польский министр госактивов Яцек Сасин в эфире Radio ZET отрицает это. По его словам, самый большой оборонный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa не получал приглашение на форум в Киеве. Более того, он обвинил Украину "в недружественных шагах".

"Мы в последнее время видели много недружественных шагов со стороны Украины. Боюсь, это связано с текущими политическими интересами части украинской власти, считающих, что пока в Польше идет кампания, лучше налаживать партнерство с Германией, и играют роль того, кто демонстрирует, что не ставит на это правительство, – которое является адвокатом для Украины и столько сделало для украинцев, а что лучше ставить на смену власти в Польше", — сказал он, предупредив, что, по его мнению, это "будет иметь плохие последствия для Украины".

Напомним, в Киеве 29 сентября прошел первый международный Форум оборонных индустрий (DFNC1). В нем приняли участие 252 компании из более чем 30 стран. По итогам, Украина подписала 20 документов с партнерами.

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