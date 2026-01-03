Новый срыв Медведева: после событий в Венесуэле раздались угрозы и Украине

Дмитрий Медведев / © Associated Press

Заместитель председателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев бурно отреагировал на проведение Соединенными Штатами военной операции в Венесуэле. Бывший президент РФ не сдерживал сарказма и использовал этот инфопривод для очередных нападок на Украину.

Об этом сообщают РосСМИ.

«Отличный пример миротворчества США. Жесткая военная операция в независимой стране, ничем не угрожавшая Штатам. Увлечение спецназом легально избранного президента с супругой. Конечно, все это строго в рамках международного права и национального законодательства по согласованию с Конгрессом», — сказал он.

Комментируя действия американской армии, Медведев не обошел вниманием Украину. Он цинично заявил, что американским силам следовало бы выбрать другую цель.

По словам российского чиновника, было бы «неплохо», если бы США «атаковали военные базы Украины».

Кроме выпадов в сторону Киева и Вашингтона, Медведев заключил, что единственным предохранителем от смены власти извне является наличие оружия массового поражения.

«Операция в Каракасе стала наилучшим доказательством того факта, что любому государству нужно максимально укреплять свои вооруженные силы, не позволяя разным богатым наглецам запросто изменять конституционный строй в поисках нефти или чего-либо другого», — добавил он.

По мнению Медведева, максимальным укреплением страны от подобных сценариев является именно наличие ядерного оружия, что в очередной раз подтверждает ставку Кремля на ядерный шантаж в международной политике.

К слову, Россия обвинила США в «акте вооруженной агрессии» против Венесуэлы, заявив о «глубокой обеспокоенности» и назвав основания для таких действий «неубедительными». В МИД РФ традиционно призывали к «диалогу», отметили недопустимость эскалации и заявили о готовности способствовать урегулированию ситуации, подчеркнув право Венесуэлы самостоятельно определять свою судьбу без внешнего вмешательства.

Напомним, в столице Венесуэлы Каракасе утром в субботу, 3 января, были слышны громкие взрывы и дым. Над городом фиксировались самолеты.

После этого президент Венесуэлы Николас Мадуро «подписал и приказал выполнить указ об объявлении состояния внешнего нападения на всей территории страны».

Он также приказал реализовать все планы национальной обороны «в подходящее время и при соответствующих обстоятельствах».

В своем сообщении в Truth Social Дональд Трамп заявления о задержании Николаса Мадуро и вывозе лидера Венесуэлы из страны. По его словам, США успешно нанесли широкомасштабный удар против Венесуэлы.