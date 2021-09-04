Новый страшное последствие коронавируса и пожар в Киеве. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Органы людей, переболевших коронавирусной инфекцией и выжили, могут состариться на десятилетия. Читать дальше ->
- Пожар в костеле святого Николая в Киеве — ситуация, которая требует безусловной, неотложной внимания и расследования. Об этом в сообщении заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко. Читать дальше ->
- Житель штата Аризона Джейкоб Энтони Чансли, который в ходе штурма Капитолия разгуливал с копьем и в медвежьей шапке с рогами, может получить до 20 лет тюрьмы за участие в атаке на Конгресс. Читать дальше ->
- Президент США Джо Байден подписал указ о проведении осмотров некоторых правительственных документов, касающихся терактов 11 сентября 2001 года, на предмет их возможного рассекречивания. Читать дальше ->
- Власть в США опасается, что минимум сто эвакуированных афганцев могут быть связаны с радикалами и представлять террористическую угрозу США. Читать дальше ->