Новый удар по республиканцам: в США штат впервые за более чем 100 лет избрал темнокожего сенатора

Скотт Колом стал сенатором / © Associated Press

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Кандидат от Демократической партии Скотт Колом победил Синди Хайд-Смит от Республиканской партии на выборах в Сенат США от штата Миссисипи. Он станет первым темнокожим сенатором США с 1874 года.

Об этом пишет Associated Press.

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Отмечается, что Миссисипи на протяжении многих поколений контролировался в основном белыми консерваторами, несмотря на то, что в нем проживает наибольшая доля темнокожих среди всех штатов США.

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Результат дополняет решающее поражение Дональда Трампа, чья партия потерпела поражение в нескольких контролируемых республиканцами штатах.

«Все, что я делал, – это имел смелость представить такую ночь. У меня была смелость поверить в Миссисипи. Я имел смелость понять, что мы можем показать стране, что Миссисипи имеет значение», — сказал Колом толпе, собравшейся в колледже Тугалу на его вечеринку по случаю победы.

В последний раз штат Миссисипи избирал нового сенатора-демократа в 1947 году. 43-летний местный прокурор Колом сумел воспользоваться поддержкой многочисленного темнокожего населения штата, недовольством избирателей экономической ситуацией, а также промахами баллотировавшейся на второй полный срок Синди Хайд-Смит.

«Они действительно заслуживают сенатора, который будет их слушать, которому действительно небезразлично, что они думают и через что проходят», – заявил Колом на финишной прямой избирательной кампании.

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Вечером 11 ноября 67-летняя Хайд-Смит позвонила по телефону Колому, чтобы признать свое поражение, а вскоре обнародовала соответствующее обращение в сети.

«Хотя это не тот результат, у которому мы стремились или на который мы надеялись, я уважаю решение избирателей Миссисипи. Я хочу поздравить Скотта Колома и пожелать ему всего лучшего, поскольку он берет на себя огромную ответственность представлять наш большой штат», – написала Гайд-Смит.

Колом заявил во время кампании, что он может представлять весь Миссисипи, штат, где расовые разногласия давно определяли его политику и общество, и он повторил это обещание после своей победы.

Лидеры партии поздравили триумф избранного сенатора, намекая на рост статуса Юга как политического поля битвы после других побед от Северной и Южной Каролины до Джорджии и Техаса.

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«Скотт провел кампанию своей жизни и переосмыслил возможности демократов на Юге», - написал в интернете лидер демократов в Сенате Чак Шумер из Нью-Йорка.

Бывший президент Билл Клинтон, уроженец Арканзаса, предвыборную кампанию проводивший вместе с Коломом за несколько дней до выборов, обратился к новоизбранному сенатору в социальных сетях, заявив, что он победил, «ибо вы верите в обещания народа вашего штата. И они верили в вас в ответ».

Выборы в США — главное:

В США 3 ноября прошли промежуточные выборы в Конгресс. Американцы переизбирали всех 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. До голосования у республиканцев было большинство в обеих палатах. Но в результате этих выборов демократы вернули контроль над Сенатом.

Демократы обеспечили себе большинство в Сенате и опередили республиканцев в Палате представителей. Исторические результаты в традиционных «крепостях» республиканцев, таких как Техас, свидетельствуют о глобальном сдвиге в политических настроениях американцев. Это может стать серьезным политическим испытанием для администрации президента Дональда Трампа.

На фоне успехов демократов Дональд Трамп заявил, что республиканцы могли бы одержать разгромную победу на промежуточных выборах в Конгресс, если бы его имя было указано в бюллетенях. Он признает результаты выборов и будет сотрудничать с демократами, которые могут установить контроль над двумя палатами Конгресса.

Впоследствии Трамп пригрозил демократам политическими последствиями, если те попытаются объявить ему импичмент. На фоне сокрушительного поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс он заявил, что такая попытка якобы может «уничтожить» Демократическую партию.

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