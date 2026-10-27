Новый удар по Трампу: 5 женщин обвинили его в сексуальном насилии в окружении Эпштейна

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Демократы в Палате представителей США обнародовали громкий отчет, раскрывающий детали о возможных связях президента Дональда Трампа с финансистом и сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. Сразу пятеро женщин заявили о сексуальном насилии в окружении Эпштейна при непосредственном участии нынешнего главы Белого дома.

Об этом пишет The Hill со ссылкой на обнародованный 26 октября отчет.

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В отчете демократы, входящие в Комитет Палаты представителей США по судебной власти, выступили за назначение специального прокурора для расследования вероятных связей Трампа с Эпштейном.

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Обвинения женщин в адрес Трампа — подробности

По словам демократов, 11 женщин связывали президента США с преступлениями финансиста, в том числе сексуальным насилием и эксплуатацией. При этом пятеро из них, как отмечается в отчете, «непосредственно обвинили Трампа в изнасиловании или сексуальном насилии над ними в присутствии Эпштейна или при его непосредственном физическом присутствии».

В документе также говорится, что Трамп отрицает любую причастность к деятельности Эпштейна. В то же время в отчете утверждается, что генеральный прокурор Тодд Бланш скрывает «дополнительные доказательства, непосредственно разоблачающие Трампа».

«Вместо того чтобы добиваться справедливости для жертв Эпштейна, бывшая генеральная прокурор Пэм Бонди и генеральный прокурор Бланш превратили Министерство юстиции в частную юридическую фирму для защиты своего бывшего клиента. Преисполненное решимости защитить президента любой ценой, именно Министерство юстиции теперь возглавляет сокрытие деятельности Эпштейна по торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Тодд Бланш превратился из личного адвоката Дональда Трампа в его личного генерального прокурора», — говорится в отчете демократов.

Демократы за назначение спецпрокурора для расследования связей Трампа с Эпштейном

Они подчеркнули, что работа спецпрокурора должна включать не только возможные связи Трампа с Эпштейном. По мнению политиков, необходимо расследовать деятельность всех возможных соучастников финансиста и обеспечить привлечение виновных к ответственности в рамках уголовных производств.

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Главный демократ в Комитете Палаты представителей по вопросам судебной власти, конгрессмен от штата Мэриленд Джейми Раскин заявил, что слова Трампа о характере его знакомства с Эпштейном не отвечают имеющимся доказательствам.

«Дональд Трамп говорит, что знал Джеффри Эпштейна „так же, как его знали все в Палм-Бич“. Не совсем. Доказательства, связанные с 11 женщинами, рассказывают совсем другую и значительно обличительную историю об их отношениях, а также о происходившем в их окружении насилии в отношении молодых женщин и девушек», — заявил Раскин.

Издание напомнило, что в феврале Бонди выступала перед Комитетом Палаты представителей США по вопросам судебной власти, где давала показания по материалам дела Эпштейна. Во время слушаний она заявила, что «нет никаких доказательств того, что Дональд Трамп совершил преступление».

Демократы тогда также подняли вопрос о количестве упоминаний имени Трампа в обнародованных материалах. Особое внимание они обратили на это после заявления директора ФБР Кеша Пателя, ранее утверждавшего, что таких упоминаний меньше 1000.

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Сам Трамп раньше пытался преуменьшить характер своих отношений с Эпштейном. Президент США заявлял, что не был к нему «дружески настроен», а также отрицал, что когда-нибудь посещал частный остров финансиста или пользовался его самолетом. В одном из случаев Трамп даже утверждал, что отклонил предложение поехать на остров Эпштейна.

В Белом доме отвергли изложенные в отчете обвинения по Трампу

Представительница Белого дома Лорен Бис в комментарии The Hill отвергла изложенные в отчете обвинения, заявив, что «ни одно из этих обвинений» не соответствует действительности.

«Этот „отчет“ — не более чем отчаянная попытка безумных демократов отвлечь внимание американцев от роста поддержки республиканцев, обусловленного историческими достижениями президента Трампа. Президент изгнал Джеффри Эпштейна из своего клуба в Мар-а-Лаго, потому что тот был извращенцем, и он полностью оправдан во всем, что касается Эпштейна», — заявила Бис.

Обвинения в адрес Трампа в файлах Эпштейна — что известно

Напомним, в январе Минюст США опубликовал миллионы документов по делу Эпштейна, где имя Трампа упоминается более 3000 раз. В материалах содержатся свидетельства об обвинении Трампа в изнасиловании несовершеннолетней и организации вечеринок в Мар-а-Лаго, куда Эпштейн приводил детей. Ведомство отмечало, что эти данные могут быть непроверенными.

В феврале Минюст опубликовал ранее скрытые документы ФБР со свидетельствами женщины о вероятном насилии со стороны Эпштейна и жестоком обращении со стороны Трампа, когда ей было 13 лет. В Белом доме отрицали обвинения, назвав их полностью безосновательными и не подкрепленными доказательствами.

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