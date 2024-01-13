Новый удар США по Йемену был нацелен на вражеский радар — Reuters

Пока известно достаточно мало деталей нового удара по Йемену.

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене.

Удар в Йемене произошел после того, как администрация американского президента Джо Байдена пообещала защитить движение судов в Красном море.

Об этом пишет Reuters.

Последний удар, по словам одного из неназванных официальных лиц США, был нацелен на вражеский радар.

Американские чиновники на условиях анонимности не сообщили больше никаких деталей о новой атаке США.

Добавим, что местный телеканал движения хуситов Al-Masirah заявил, что Соединенные Штаты Америки атаковали столицу Йемена Сану. Мол, именно там раздались взрывы.

Во вторник, 9 января, поддерживаемые Ираном йеменские боевики-хуситы совершили наибольшую атаку по Красному морю, выпустив около двух десятков ракет и беспилотников. Военно-морские силы США сбили все цели.

В ночь на 12 января Соединенные Штаты и Великобритания нанесли удары с воздуха и моря по военным целям хуситов в Йемене. Россия, союзник Ирана и партнер ключевых арабских государств, осудила удары и призвала к срочному заседанию Совета Безопасности ООН.

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