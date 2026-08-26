Новый указ Путина вызвал "бунт" среди россиян и местного бизнеса, и теперь Кремль пытается его успокоить

В России срочно успокаивают владельцев бизнеса / © Associated Press

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Российские власти пытаются сгладить волну беспокойства из-за резонансного указа Владимира Путина относительно объектов критической инфраструктуры. Россиян уверяют в том, что их предприятия не подпадут под национализацию.

Об этом пишут в Институте изучения войны.

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Россияне «бунтуют» из-за нового указа Путина: отберут ли их бизнесы

Первый вице-премьер-министр России Денис Мантуров 24 августа заявил, что путинский указ, дающий право правительству РФ брать под свое управление объекты критической инфраструктуры, которые не могут защититься от украинских атак или восстановиться в короткие сроки, не предусматривает национализацию этих бизнесов.

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Россиян уверяют, что этот указ Путина является, скорее, временным управлением для решения рисков, связанных с безопасностью.

Уже на следующий день к оправданиям присоединился представитель Кремля Дмитрий Песков. 25 августа он публично упрекнул бизнес, заявив, что российские объекты критической инфраструктуры сталкиваются с угрозой ударов украинских дронов, но их владельцы не всегда уделяют должное внимание безопасности.

Впрочем, заявления чиновников разбиваются о текст самого документа от 24 августа. В нем вообще не прописаны ни четкие критерии для введения внешней администрации, ни временные рамки. Вернуть предприятие законному владельцу можно будет исключительно по личному решению Путина.

Фактически, это означает создание легального механизма для бессрочной экспроприации бизнеса в пользу государства. Вероятно, чиновники пытаются потушить информационный пожар, ведь в российском инфопространстве сразу начали сомневаться в адекватности таких нововведений.

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Убедить рынок и бизнес пока не удалось. Среди российских экспертов возникло множество вопросов из-за размытых границ ответственности между бизнесом и Минобороны РФ.

Российское издание The Bell обратило внимание на абсолютную абсурдность ситуации: частные компании физически не могут самостоятельно отбивать воздушные атаки. Сбивать дроны, применять РЭБ или перехватывать цели в России законно разрешено исключительно силовикам — Росгвардии, армии, спецслужбам и ЧВК.

В итоге указ Путина никак не улучшит реальную оборону инфраструктуры. Он послужит удобной ширмой для масштабной национализации частных активов в России под предлогом защиты от украинских дронов.

В России разрешили «отжимать» бизнес: что известно

Напомним, что после результативных украинских ударов по критической инфраструктуре и маркетплейсам России Кремль готовит основу для массовой национализации частных активов.

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Новый указ Путина позволяет правительству вводить «временное управление» предприятиями топливной, энергетической, транспортной и других стратегических сфер под предлогом их защиты от атак, причем отменить этот контроль можно будет только по личному решению президента, что фактически легитимирует бессрочное изъятие имущества в пользу государства.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что такие меры помогут Кремлю уменьшить нагрузку на экономику и избежать субсидирования пострадавших частных компаний, таких как Wildberries и Ozon, чьи объекты подверглись разрушениям.

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